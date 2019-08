De plus en plus de ventres vides

Un nombre croissant d’écoles au Québec recourent au Club des petits déjeuners parce qu’ils voient leurs élèves arriver le ventre vide. Et ce, même si leur quartier s’embourgeoise.

Debi Dixon, directrice de l’école publique Académie Beurling, avait l’habitude de se faire répondre « non » quand elle demandait aux ados s’ils avaient mangé le matin. D’autres se contentaient de déjeuner aux croustilles Doritos, illustre-t-elle.

Ce n’est donc pas pour rien qu’elle a demandé au printemps dernier à ce que son école, située dans l’arrondissement Verdun, à Montréal, se joigne au Club des petits déjeuners.

Surtout que le Club était déjà présent à l’école primaire du coin. Les petits qui avaient faim au primaire ont toujours les mêmes besoins quand ils passent au secondaire, explique Mme Dixon.

En hausse

« On reçoit de plus en plus de demandes de la part des écoles », dit Tommy Kulczyk, directeur général de l’organisme.

Le Club des petits déjeuners distribue bagels, fruits, yogourt et autres aliments dans les écoles de milieux défavorisés pour que leurs élèves puissent déjeuner avant que la cloche sonne.

Cet automne, 383 établissements recevront des déjeuners. C’est 66 établissements de plus que l’an passé, note l’organisme, qui en a ciblé 50 autres qui pourraient s’ajouter au courant de l’année scolaire.

Ironiquement, certaines de ces écoles ont récemment perdu une partie de leur financement puisque leur quartier n’est plus jugé aussi pauvre qu’avant. Quand un secteur s’embourgeoise, comme lorsque de nouveaux condos sont vendus à des propriétaires du coin plus riches que la moyenne, cela modifie la cote de défavorisation du quartier de l’école.

C’est le cas à l’Académie Beurling, qui est passée d’une cote de défavorisation de 9, sur un maximum de 10, à une cote de 8 cette année.

Cet embourgeoisement ne se reflète pas dans les classes, remarque-t-elle.

« Je crois que les besoins augmentent. »

Même son de cloche du côté de l’école primaire Champlain, dans le Centre-Sud, qui a déjà été une des plus défavorisées de Montréal, dit l’enseignant Frédéric Robert.

« Il y a des enfants qui ne mangeraient rien ou presque rien d’autre » que ce que l’école fournit, remarque celui qui s’implique dans les déjeuners de son école depuis huit ans.

Heureusement pour eux, le Club ne cessera pas de les soutenir malgré ce changement de statut.

« C’est une chose dont on est fiers : jamais on a fermé un club », assure M. Kulczyk.

Un déjeuner sans cellulaire

À l’Académie Beurling, c’est Carolyne Desmond, technicienne en éducation spécialisée et personne matinale par excellence, qui accueille les élèves tous les matins depuis avril dernier.

Au début, certains ados s’empêchaient de venir par gêne ou orgueil, explique Mme Desmond. Mais après deux mois, ils étaient une trentaine à venir déjeuner.

Et comme le cellulaire est interdit dans le petit café, elle se réjouit de voir les jeunes commencer leur journée par une conversation entre eux ou avec les membres du personnel qui viennent bénévolement donner un coup de main.

Grâce aux dons de parents, elle peut même leur faire des smoothies le vendredi.

« Ils adorent ça », dit-elle.

Les dons viennent aussi parfois de jeunes reconnaissants, quand ils travaillent à temps partiel. Et d’autres vont se porter volontaires pour aider ou nettoyer.

Elle a donc l’impression que pour certains, le déjeuner vient améliorer leur rapport à l’école et au personnel, qui n’est plus seulement là pour leur enseigner.

« On leur montre qu’on est aussi là pour les aimer, pour prendre soin d’eux », résume Carolyne Desmond.

De plus, les déjeuners poussent plusieurs jeunes à se pointer plus tôt à l’école, alors qu’ils avaient l’habitude d’arriver en retard. « Juste ça, c’est un énorme atout pour moi », s’exclame Debi Dixon.