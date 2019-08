Ma mère adorait la tarte aux pommes. Quand je dis « adorait », le mot est faible. C’est avec les yeux pleins de larmes, mais le cœur plein de souvenirs heureux que je prépare mes deux tartes aux pommes préférées du moment.

Il faut savoir que toutes les pommes ne sont pas idéales pour la tarte aux pommes. Les pommes à croquer ne cuisent pas bien et les plus molles ne tiennent pas à la cuisson. De plus, un mélange de deux ou trois variétés de pommes donne toujours de meilleurs résultats. Utilisez des McIntosh, Paulared, Fuji, Honeycrisp ou Cortland. Pelez vos pommes à la dernière minute.

Une de mes tartes préférées (et la dernière que j’ai préparée pour maman) est la tarte fine, faite de pâte feuilletée et de tranches de pommes minces, cuites sous une petite couche de cassonade et de beurre. Un délice rapide à préparer. La seconde tarte aux pommes, que j’offre cette semaine à mes amis, est couverte d’une meringue posée sur une croûte de biscuits garnie de purée de pommes. Un peu plus longue à préparer, elle vous donnera des petits frissons de bonheur.

La tarte aux pommes est un des meilleurs convoyeurs de souvenirs heureux : ne vous en privez pas.

Tarte aux pommes meringuée sur croûte de biscuits

Photo courtoisie

Du craquant, du tendre et des fruits parfumés : que demander de plus sympathique pour terminer le repas en beauté ! N’oubliez pas la cannelle et la muscade qui côtoient si bien les pommes.

Portions : 6

Préparation : 35 min

Cuisson : 45 min

Ingrédients

8 grosses pommes pelées, en dés

3 c. à s. de sucre

½ c. à t. de cannelle moulue

½ c. à t. de muscade moulue

60 ml (¼ tasse) d’eau

110 g (4 oz) de biscuits Graham émiettés

110 g (4 oz) de biscuits petit-beurre émiettés

4 c. à s. de beurre non salé à température pièce

¼ c. à t. d’essence de vanille

3 c. à s. de cassonade foncée

3 blancs d’œufs

3 c. à s. de sucre à glacer

3 c. à s. d’amandes effilées

Méthode

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

2.Dans une casserole, placer la moitié des dés de pomme, le sucre, la cannelle, la muscade et l’eau. Porter à ébullition en remuant. Baisser le feu et laisser compoter 10 minutes, en remuant de temps en temps.

3.Dans un bol, mélanger les biscuits Graham, les biscuits petit-beurre, la vanille, 3 c. à s. de beurre et la cassonade. Étaler la préparation dans un plat à tarte à fond amovible. Cuire au four 10 minutes.

4.Retirer le plat du four. Couvrir la croûte de biscuits avec la compote de pomme. Remettre au four 10 minutes.

5. Pendant ce temps, au fouet électrique, monter les blancs d’œufs en neige molle. Ajouter le sucre à glacer et continuer de fouetter jusqu’à ce que la meringue soit presque ferme.

6.Dans un poêlon, faire fondre 1 c. à s. de beurre. Ajouter le reste des dés de pomme et faire revenir 8 minutes. Ajouter les amandes et faire revenir 4 minutes.

7. Retirer la tarte du four. Monter la température du four à 200 °C (400 °F). Couvrir la tarte de meringue et remettre au four 10 minutes.

8. Retirer la tarte du four. Couvrir de dés de pommes et d’amandes. Laisser refroidir 5 minutes avant de servir.

Tarte aux pommes rapide

Photo courtoisie

La tarte idéale à préparer quand vous avez des invités-surprises. N’oubliez pas le beurre salé qui apporte de la profondeur aux saveurs. La tarte feuilletée congelée du commerce est parfaite pour ce type de dessert.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients

1 abaisse de tarte feuilletée décongelée

2 c. à s. de gelée de pomme

5 grosses pommes pelées, en tranches fines

2 c. à s. de cassonade pâle

2 c. à s. de beurre salé froid, en dés

Méthode

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

2. Étaler la pâte feuilletée sur le fond d’un moule à tarte de 22 cm (9 pouces). À l’aide d’une fourchette, piquer la pâte sur toute sa surface.

3. Badigeonner la pâte de la gelée de pomme.

4. Placer les tranches de pomme en cercles sur la pâte, en faisant se chevaucher les tranches de manière assez serrée.

5. Saupoudrer de cassonade. Garnir de dés de beurre.

6. Cuire au four environ 40 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit craquante et les pommes légèrement dorées.

7. Retirer du four et laisser reposer 10 minutes avant de servir.