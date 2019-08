PERINI BERTAZZO, Amélia



À Laval, le 16 août 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Amélia Perini Bertazzo, épouse de feu Monsieur Joseph Bertazzo.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Daniel, Diane (Erik) et Isabelle (Steve), ses petits-enfants Daniel Antoine, Sara Jane, Ulysses, William et Julien, ses arrière-petits-enfants Tatiana Fay et Giuliana Vittoria, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 septembre 2019 de 13h à 16h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer du Canada serait apprécié en sa mémoire.