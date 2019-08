MARTIN (née Latour), Juliana



Le 25 août, à l'âge de 93 ans, est décédée Juliana Latour, épouse de feu Robert Albert Martin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Glen (Suzanne), Diane, Françoise (Gary), Monique (Michel), Daniel (Bonnie), Michel (Colette) et Nicole (Charles), ses neuf petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants, ses frères Paul, Roméo (Joan) et Réal (Linda), sa soeur Fernande, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 1er septembre 2019 de 13h30 à 17h30 à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900Une célébration de sa vie aura lieu le jour même dès 17h30 en la chapelle du salon.Vos dons pourront être faits à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne au nom de Juliana Latour Martin.https://www.fhclm.ca/faites-un-don/450-466-5000