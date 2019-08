PAYANT, Henri



Henri Payant est décédé à Châteauguay, le 7 août, à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil ses 5 enfants: Josée, Richard, Stéphane, Sylvain et Robert, sa soeur Pauline, son frère Thomas, 3 petits-enfants et 1 arrière-petit-fils.Selon les volontés du défunt, il n'y aura pas d'exposition, il sera enterré à St-Chrysostome le 6 sept. 2019 aux côtés de sa mère et son père.