Islanders de New York: contrat de deux ans pour Anthony Beauvillier

Le Québécois Anthony Beauvillier a signé un contrat de deux ans avec les Islanders de New York, a annoncé l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi.

Il empochera en moyenne 2,1 millions $ par saison grâce à sa nouvelle entente, selon le site The Athletic.

L’ancien des Cataractes de Shawinigan, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, était joueur autonome avec compensation depuis le 1er juillet.

Repêché 28e au total par les Islanders en 2015, Beauvillier a amassé 18 buts et 10 mentions d’aide pour 28 points en 81 sorties la saison dernière. Il a ajouté un but et une aide en séries.

L’attaquant de 22 ans a connu la meilleure campagne de sa jeune carrière en 2017-2018 avec 36 points, dont 21 buts.