Jour de rentrée de classe jeudi

Plus d’un million et demi d’élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l’école jeudi et vendredi, sur fond de pénurie d’enseignants et de locaux.

Cette année encore, plusieurs postes sont encore à pourvoir le jour même de la rentrée, laissant des milliers d’enfants et parents dans le doute, alors que plusieurs commissions scolaires, notamment dans les centres urbains, doivent aussi composer avec un manque d’espace ou des travaux en cours.

La rentrée 2019 sera aussi la première pour les maternelles 4 ans prévues par le gouvernement de François Legault. D’ici 2022, 2600 nouvelles classes seront ouvertes.

Comme chaque année, les services de police de plusieurs régions du Québec opéreront autour des établissements scolaires afin de sensibiliser les automobilistes au respect des règles de sécurité dans les zones scolaires.

La Sûreté du Québec rappelle que les sanctions sont sévères pour les conducteurs dans ces endroits. Dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent entraîne l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $.

De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h commet une infraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $.