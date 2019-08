Le Devoir craint la concentration de la presse

Québecor étant toujours intéressée par la reprise des quotidiens de Groupe Capitales Médias, la direction du Devoir se dit préoccupée par la concentration de la presse, et suggère une « conversation nationale ».

Lors d’un échange avec la députée libérale Isabelle Melançon, le directeur du quotidien indépendant Le Devoir, Brian Myles, a dit partager « une préoccupation sur la concentration de la presse », dans un contexte où les six quotidiens de GCM pourraient être vendus en bloc.

« Alors, on est dû pour une conversation nationale. Quand ? Ce sera à vous de le voir », a dit M. Myles aux députés, en signalant que le gouvernement du Québec doit s’en préoccuper, et non pas seulement Ottawa.

Des maires réticents