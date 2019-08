Kyrgios, l’enfant terrible, frappe encore

NEW YORK | C’est connu, Nick Kyrgios est un électron libre. Cette fois par contre, son franc-parler pourrait lui coûter très cher.

Tard mardi soir, après sa victoire convaincante en trois manches face à l’Américain Steve Johnson au premier tour des Internationaux des États-Unis, le flamboyant Australien n’a pas hésité à écorcher l’ATP pour la très imposante amende lui ayant été imposée après ses frasques au tournoi de Cincinnati.

« L’ATP est corrompue de toute façon. Cette histoire ne me dérange pas du tout », a-t-il lancé dans la salle d’entrevue lorsqu’interrogé sur la sanction de 113 000 $ imposée par l’organisation professionnelle de tennis.

Rappel des faits : en deuxième manche de son match de 2e tour face à Karen Khachanov, le 14 août dernier, Kyrgios a demandé à l’officiel Fergus Murphy de lui accorder une « pause pipi », ce qui lui a été refusé.

L’Australien a tout de même quitté le court, mais pas pour se soulager la vessie.

Crise

Dans des images bien captées par la télévision, on voit Kyrgios franchir une porte et s’en donner à cœur joie sur les deux raquettes qu’il avait amenées avec lui.

À son retour, il a enguirlandé l’arbitre avant de reprendre la partie.

Finalement défait, Kyrgios a refusé de serrer la main de l’arbitre après la rencontre avant de lancer ses souliers dans les gradins. Au moins, il a offert ses deux raquettes martyrisées à de jeunes spectateurs un peu incrédules.

Mercredi, toute trace de l’entrevue était introuvable sur les différentes plateformes du US Open et de l’ATP.

Ces derniers ont d’ailleurs assuré que les commentaires seraient analysés selon l’article des fautes majeures du livre de règlements de l’ATP.

Certains observateurs ont avancé que Kyrgios pourrait être passible d’une suspension d’un an pour ses commentaires.

Mise au point

Sur l’heure du midi, mercredi, alors que ses déclarations continuaient d’alimenter les discussions et de faire la manchette, Kyrgios a publié une mise au point sur son compte Twitter.

« Ce n’était pas le bon choix de mots, a-t-il écrit. Mon but était de mentionner que je perçois un double standard dans l’ATP, plutôt que de la corruption. Je sais que j’ai eu des comportements controversés qui m’ont mis dans le trouble [...], mais j’ai un problème avec les autres joueurs qui reçoivent moins, autant ou plus de couverture médiatique et qui ont des comportements similaires aux miens, sans être sanctionnés. Je sais que je ne suis pas parfait et je ne prétends pas l’être, mais je m’attends à de la constance et de la justice chez l’organisation et jusqu’à maintenant, ce ne fut pas le cas. »

Il commence à se faire tard pour lui laisser le bénéfice du doute, avouons-le.