La relève en télévision saluée aux Gémeaux

MONTRÉAL | Deux nouveaux prix spéciaux s’ajoutent aux 140 catégories qui récompensent déjà les artistes et artisans de la télévision québécoise lors des célébrations des prix Gémeaux.

Les nommés au Prix spécial de la relève et le lauréat du Prix spécial des artisans de l’édition 2019 des Gémeaux ont été dévoilés mercredi soir, alors que se tenait la traditionnelle remise de certificats de mise en nomination aux finalistes, à l’hôtel DoubleTree by Hilton, à Montréal.

La réalisatrice Kalina Bertin («MANIC VR»), le directeur photo Vincent Gonneville («Faits divers»), l’animateur et chroniqueur Raed Hammoud («Zone franche»), le réalisateur François Jaros («En tout cas») et l’auteure et comédienne Florence Longpré («M’entends-tu?») sont les aspirants au Prix spécial de la relève.

Il fallait être âgé de moins de 35 ans et avoir pris part à un premier projet d’envergure considérable pour figurer à ce tableau d’honneur d’étoiles montantes.

«L’Académie a un devoir de mémoire, mais aussi un devoir d’encourager la relève. Dans plusieurs remises de prix, il y a des trophées de révélation de l’année, qui touchent souvent les comédiens. Nous, on voulait que ça soit plus large que ça. C’est une façon de montrer à l’industrie les nouveaux talents qui émergent», a expliqué en entrevue Patrice Lachance, directrice générale de la section Québec de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (ACCT), qui chapeaute les Gémeaux.

Avec une nouvelle présidente, la productrice Sophie Deschênes, de Sovimage, à sa tête depuis un an, l’ACCT tenait à faire rayonner davantage les jeunes professionnels dans ses activités.

Quant au Prix spécial des artisans, il sera décerné au concepteur sonore Robert Labrosse, reconnu pour l’ensemble de son travail sur des séries comme «19-2», «Les pays d’en haut» et «Mensonges», et pour son apport à l’industrie du petit écran.

Prix du public

Les deux nouveaux trophées seront attribués lors de la Soirée des artisans et du documentaire des 34es prix Gémeaux, le jeudi 12 septembre prochain. Animée par Émilie Perreault et Olivier Niquet, cette première partie d’octroi des statuettes sera retransmise pour la première fois en direct sur la page Facebook de l’ACCT.

Le dimanche 15 septembre, en après-midi, Anaïs Favron reprendra la barre de l’Avant-Première, que présentera ICI ARTV en temps réel.

Puis, Véronique Cloutier mènera la cérémonie du dimanche soir, à ICI Radio-Canada Télé, après un tapis rouge où Herby Moreau et Claudine Prévost joueront les guides. Le duo pilotera en outre l’Après-Gala, toujours à ICI Télé, une fois les derniers remerciements prononcés.

Après plusieurs années au Théâtre Maisonneuve, les festivités se transporteront cette fois au Théâtre St-Denis, capable d’accueillir plus de gens que la salle de la Place des Arts, devenue trop petite pour les besoins grandissants des Gémeaux.

Le public peut dès maintenant voter pour sa production favorite dans la liste préliminaire de candidats potentiels au Prix du public, laquelle sera restreinte à cinq finalistes après cette sélection. Entre le 4 et le 14 septembre, on pourra déterminer notre coup de cœur ultime parmi les cinq titres restants, et l’émission gagnante sera connue pendant le gala des Gémeaux, le dimanche soir. La compétition se joue pour l’instant entre «1res fois», «5e rang», «180 jours», «Discussion avec mes parents», «District 31», «L’Échappée», «En direct de l’univers», «L’heure bleue», «Lâcher prise», «La vraie nature», «Les pays d’en haut», «O’», «Révolution», «Ruptures» et «Unité 9».

Cette année, 232 personnes ont reçu une première nomination à vie aux Gémeaux dans l’une des 114 catégories d’émissions, de métiers et d’interprétation en télévision et 26 en médias numériques.