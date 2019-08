Le ministre Julien préoccupé par le temps supp chez les répartiteurs d’Hydro-Québec

Le ministre responsable d’Hydro-Québec, Jonatan Julien, se dit préoccupé par les heures supplémentaires effectuées chez les répartiteurs d’Hydro-Québec.

«Je discute avec le PDG Éric Martel d’Hydro-Québec. On est tous les deux préoccupés par cette situation. Et on trouve également, tous les deux, que cette situation ne peut être maintenue à long terme. On travaille des solutions ensemble», a-t-il indiqué mercredi en marge du Conseil des ministres à Québec.

Comme le Journal l’a rapporté mardi, Hydro-Québec semble incapable de freiner le temps supplémentaire effectué à son centre de conduite du réseau (CCR) et ses divisions (CER).

Certains répartiteurs ont ainsi réussi à accumuler plus de 125 000 $ en revenus supplémentaires, et ce, en seulement six mois.

Par exemple, un répartiteur dont le salaire de base a été de 78 908 $ a touché une rémunération totale de 205 196 $ en six mois (janvier à juin), dont 126 287 $ en heures supplémentaires et en primes diverses.

Hydro-Québec avait pourtant promis de s’attaquer il y a trois ans à cette problématique du temps supplémentaire à son centre de conduite du réseau et ses divisions.

Un manque de répartiteurs causé par plusieurs départs à la retraite a occasionné une surcharge importante de travail depuis quelques années dans ce lieu jugé stratégique.

Les répartiteurs doivent gérer en temps réel la fiabilité, l’équilibrage et la tension du réseau électrique de la société d’État.

Des changements dès l’an prochain

Selon le ministre Julien, l’embauche de nouveaux répartiteurs pourrait faire baisser la pression prochainement.

Il s’attend à des changements dès l’an prochain. «On compte bien que ce soit réduit dans les prochaines années, c’est-à-dire l’an prochain», a-t-il fait savoir.

Selon la société d’État, le nombre de répartiteurs à son centre de réseau passera de 18 à 23 pour s’assurer d’avoir les ressources nécessaires et limiter le recours au temps supplémentaire.

Avec la collaboration de Geneviève Lajoie