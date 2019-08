L’épouse, l'enfant et la belle-mère d'un espoir des Rays assassinés

Un espoir des Rays de Tampa Bay, soit le lanceur Blake Bivens, vit une véritable tragédie puisque son épouse, son enfant et sa belle-mère sont les victimes d’un triple homicide survenu mardi dans l’État de la Virginie, aux États-Unis.

À la suite de ces événements tragiques, l’organisation des Biscuits de Montgomery, club-école des Rays au niveau AA, a d’ailleurs annulé un programme double qui devait être présenté en soirée.

«Plus tôt aujourd’hui, nous avons appris que Blake Bivens, un lanceur oeuvrant avec notre club-école AA a souffert d’une terrible tragédie familiale dans le sud de la Virginie, confirmait les Rays de Tampa Bay, mardi soir, par le biais du compte Twitter de l’équipe. Nous sommes avec toi, Blake.»

«Blake Bivens a subi une perte inimaginable, a pour sa part indiqué le propriétaire des Biscuits, Lou DiBella, également promoteur de boxe reconnu, dans une déclaration publique. D'abord et avant tout, les pensées et les prières de l’organisation sont avec Blake et tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie.»

Un jeune homme de 18 ans, Matthew Thomas Bernard, fait face à trois chefs d’accusation de meurtre au premier degré dans cette affaire, selon la station de télévision WDBJ7. Le suspect a été arrêté nu par les policiers, à la suite d’une chasse à l’homme, dans le comté de Pittsylvania.

Les autorités, qui n’ont pas formellement identifié les victimes, ne connaissent pas le motif du crime. Le réseau ESPN précise que le suspect serait par ailleurs le beau-frère de Bivens.