Les calculs simplistes de la péréquation

Comment calculer l’aide gouvernementale aux provinces

En lisant l’article suivant publié dans Le Journal de Montréal du 19 août et intitulé: «La péréquation est un droit, soutient François Legault. Le premier ministre du Québec réplique à son homologue albertain Jason Kenney».

Disons d’abord que, par habitant, le Québec reçoit moins que d’autres provinces. Deuxièmement, l’argent versé par le gouvernement fédéral ne tombe pas du ciel, c’est de notre argent qu’il s’agit, soit celui versé en impôts chaque année par les contribuables québécois et canadiens.

Pour une meilleure mesure

Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que, pour calculer l’apport total du gouvernement fédéral aux provinces, il est trompeur de se limiter à la seule péréquation. Il faut obligatoirement ajouter, au montant de la péréquation, les subventions versées par Ottawa aux provinces, comme celles qui concernent le pétrole, l’agriculture, l’industrie automobile; les contrats fédéraux consentis aux agents économiques de chaque province, comme les chantiers navals; les allègements et privilèges fiscaux octroyés par exemple à l’industrie pétrolière et gazière; et l’endroit de l’établissement des sièges sociaux d’agences et de sociétés de la Couronne, comme la nouvelle Banque de l’infrastructure. Le seul choix de l'emplacement du parlement du gouvernement fédéral et de tout ce qui lui est rattaché constitue pour la ville d’Ottawa et la province de l’Ontario une forme de subside ou de péréquation représentant quelques milliards de dollars par année, les impôts et taxes payés par les commis d’État à la province de l’Ontario représentant des sommes considérables. J’invite le gouvernement caquiste à faire ce genre de calcul afin de clouer le bec au conservateur Jason Kenney, de l’Alberta, et au conservateur Andrew Scheer, à Ottawa, qui essaient de faire passer les Québécois pour des assistés sociaux.

Prenons le cas des faveurs obtenues par l’Alberta

En 2018, le gouvernement fédéral a acheté, avec des fonds publics provenant aussi des Québécois, le pipeline TransMountain, pour la bagatelle de 4,5 milliards de dollars. Un oléoduc dont personne ne voulait. Comme ce gazoduc sert avant tout à l’Alberta, pourquoi la province de monsieur Kenney ne l'a-t-elle pas acheté avec son argent? Et son confrère conservateur à Ottawa, Andrew Scheer, veut, lui, en plus, obliger toutes les provinces à faire passer ces pipelines sur leurs territoires, même s’ils doivent servir à transporter du pétrole très sale de l’Alberta: «Scheer musellerait l’opposition aux pipelines».

Il faudrait ajouter, dans les calculs des aides consenties par le fédéral aux provinces, l’énorme coût de la pollution en termes de gaz à effet de serre émis par la province de l’Alberta, que les autres provinces doivent subir et payer, même si elles ne sont aucunement responsables. Elles doivent encaisser la pollution de l’Alberta, qui a des coûts, sans recevoir aucun dédommagement. Le Québec devrait chiffrer ça et envoyer la facture à la province de l’Alberta. Il est plus que temps, pour nos gouvernements, de chiffrer les coûts de la pollution.

Et les grosses subventions fédérales versées à l’Alberta?

Chaque année, le gouvernement fédéral verse, principalement à l’Alberta, de l’argent provenant des poches des Québécois, soit plus de 10 milliards de dollars: «Legault vire de bord sur la péréquation».

Et ces 10 milliards de dollars ne représentent qu’une partie des subventions versées sous plusieurs autres formes touchant la recherche de technologies moins les déductions fiscales, l’aide à l’exportation, à la restauration des sites de production, etc. On doit faire le calcul.

Au moins 10 milliards de dollars donnés chaque année par le gouvernement fédéral à la polluante industrie gazière et pétrolière, ce n’est pas, semble-t-il, assez, et ce serait même insultant aux yeux de certains: «La première ministre albertaine juge insuffisante l’aide fédérale au secteur pétrolier». Ça lui prendrait combien pour subventionner les pollueurs? C’est fort, comme demande.

Et pour s’assurer d’être entendus et desservis: «Les cinq géants de l’énergie [seulement cinq] ont dépensé 1 milliard en lobbying depuis l’Accord de Paris».

Et le puissant lobbying de la grosse industrie pétrolière a porté fruit au Canada et ailleurs: «Les subventions aux énergies fossiles repartent à la hausse».

Il faudrait donc ajouter aux subventions directes des gouvernements l’aide apportée par les sociétés d’État contrôlées par Ottawa (comme la Banque de développement, Exportation et développement Canada (EDC), la Banque de l’infrastructure) aux pétrolières de l’Alberta: «EDC doit cesser d’appuyer les énergies fossiles [principalement de l’Alberta]».

Avoir un portrait fidèle de la réalité

Combien les agriculteurs de l’Ouest reçoivent-ils d’Ottawa chaque année? On aimerait savoir. Et combien l’industrie automobile de l’Ontario a-t-elle encaissé en subventions fédérales? Combien chaque province reçoit-elle chaque année en contrats d’Ottawa, comme les chantiers navals du Québec, de la Colombie-Britannique et des Maritimes? Il est un peu court de se limiter à la péréquation afin de mesurer l’aide fédérale aux provinces. Monsieur Legault a maintenant l’autorité et les moyens, à la tête du gouvernement, de faire les calculs nécessaires. Il faut qu’il arrête de colporter que le Québec est sur le B.S. et qu’il vit aux crochets des autres provinces.