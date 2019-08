Maudit bon gars

Super gentil, et il multiplie les politesses et les attentions pour les gens qui tournent autour de lui, qui l’observent comme une star. Pourtant, il ne fait qu’exister dans ses 18 ans. Un très bel athlète discipliné, concentré et technicien. Au hockey, il a de bonnes mains, une large vision du jeu, mais je pense qu’il ne fait pas 150 livres. Agressif et opportuniste, il est bon et beau à voir jouer, mais il n’apparaîtra jamais dans la NHL. Toutefois, il adore son sport, il en mange.

Un grand garçon de peu de mots dans un univers format gigantesque, presque irréel. Tout est fois mille dans son environnement, mais il reste un gars sympathique de 18 ans ne se compliquant pas la vie et qui peut se mettre des lunettes de clown ou un chapeau de taouin pour faire rire mon oncle Alain ou ma tante Denise. Il est humble, drôle et juste un petit peu plus américain que québécois... à peine.

LES RACINES

Jérémy, son « garde du corps », est géant et sympathique. On ne le voit que très peu, mais il est toujours là. Au golf, c’est phénoménal. On ne peut imaginer un kid aussi mince frapper la balle à 300 verges. Puissant, précis et stratège, il connaît déjà tous les secrets de gambler, de compétiteur, de challenger. C’en est drôle lorsque tu as bien connu son père. La pomme est tombée sur les racines du pommier.

Justement, dans ses yeux, il y a le plaisir de vivre, de jouer, mais il y a aussi comme un coin de tristesse parce que tout ce qui gravite autour de lui est comme un rappel.

Ce week-end, j’ai découvert un p’tit gars merveilleux.

Sa mère s’appelle Céline, son père s’appelait René, et lui... c’est comme un nouveau chum.

Salut René-Charles.

ENFILADE

Ma stratégie de ne pas devenir riche et célèbre se déroule très bien jusqu’ici.

Nouveau record de décrochage. Un étudiant se présente en classe à 9 h et quitte à 9 h 8.

Eugénie a perdu le sourire 6-2 et 6-4.

Signe de la fin d’un couple. « Je m’ennuie de ton absence. »

Il s’est fait tatouer une calculatrice sur le bras. Maintenant, on peut compter sur lui.

À DEMAIN

À René-Charles. M’a t’en faire un dix de handicap !