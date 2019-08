Nantes et Frontenac: les activités ferroviaires seront déplacées dans le parc industriel de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC | Pour des raisons de sécurité, les activités ferroviaires de triage ayant cours dans les municipalités de Nantes et de Frontenac seront déplacées dans le parc industriel de Lac-Mégantic.

C’est ce qu’ont annoncé en fin de journée, mercredi, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec.

Ottawa et Québec ont indiqué, par communiqué, que les «aménagements nécessaires seront financés conjointement par le gouvernement fédéral et provincial à même l'entente de principe intervenue en 2018».

Ainsi, en vertu de cette relocalisation des activités ferroviaires à Lac-Mégantic, on éliminera l'entreposage et le triage de wagons effectués à Nantes et Frontenac, a-t-on précisé. Ces activités «seront intégrées aux plans et devis du projet global de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic», a-t-on poursuivi, en spécifiant que le fédéral défrayera 60 % de la facture et Québec assumera le reste.

Rappelons que le 6 juillet 2013, un train stationné à Nantes et transportant plusieurs wagons de pétrole avait dévalé la pente jusqu'au centre-ville de Lac-Mégantic, où il avait déraillé et entraîné la mort de 47 personnes.

«Le transfert des opérations ferroviaires au parc industriel de Lac-Mégantic est une étape importante dans le projet de la voie de contournement. C'était une demande qui m'avait été faite par plusieurs membres des familles des victimes lors d'une rencontre l'année dernière, ainsi que par la communauté», a dit le ministre des Transports, Marc Garneau.

«Les différents mécanismes de consultation du projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic ont permis à la population d'exprimer clairement le souhait de déplacer les opérations ferroviaires de Nantes et de Frontenac vers le parc industriel de Lac-Mégantic. Par cette annonce, le gouvernement du Québec témoigne de son écoute et de sa solidarité auprès des Méganticoises et des Méganticois», a mentionné pour sa part le député de Mégantic, François Jacques.