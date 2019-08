Nostalgie québécoise

À l’échelle de l’histoire, le Québec se distingue comme une démocratie admirable, allergique à la violence, et capable de débattre des questions les plus difficiles sans se soumettre au règne des extrêmes.

Il suffit de penser à la manière d’aborder la question nationale dans la deuxième moitié du XXe siècle pour s’en convaincre. Aucune question n’est plus épineuse que celle-là. Elle touche les passions les plus fondamentales. Ailleurs dans le monde, elle pousse à verser le sang. Ici, cela n’a pas été le cas, le tragique épisode d’octobre 1970 mis à part.

Surtout, nos débats étaient globalement civilisés. Évidemment, la politique est par définition conflictuelle, et les hommes comme les idées ne s’affrontent pas avec des plumeaux. Chacun veut gagner et est prêt à prendre les moyens nécessaires pour cela.

Et pourtant, il y avait ici une sorte de consensus minimal auquel tout le monde tenait. Les souverainistes comme les fédéralistes se respectaient. Ils ne parlaient pas le langage de la guerre civile. Il faut dire que les principaux leaders s’étaient connus dans leur jeunesse et partageaient un univers mental.

C’est avec nostalgie que je pense à cette époque.

Car depuis une dizaine d’années, peut-être depuis le printemps étudiant de 2012, en fait, on a assisté à une véritable dégradation du débat public. Le consensus élémentaire des Québécois s’est fragmenté, et ceux qui se traitaient comme des adversaires respectables se voient de plus en plus comme des ennemis irréconciliables.