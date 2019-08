Pierre Lapointe à l'animation du Premier Gala de l'ADISQ

L'animation du prochain Premier Gala de l'ADISQ sera assurée par Pierre Lapointe. Le chanteur en sera donc à une première expérience du genre le 23 octobre, sur la scène du MTelus, à Montréal.

«Pour moi, cette soirée célèbre l'industrie dans toute sa diversité musicale. Chaque année, c'est le rendez-vous, les retrouvailles avec mes collègues. Quand tu as la chance de voyager, le Gala de l'ADISQ c'est comme revenir à la maison et c'est chaque fois un grand plaisir», a laissé savoir l'auteur-compositeur-interprète dans un communiqué.

En s'installant aux commandes de la remise de Félix, Pierre Lapointe – dont le nouvel album sera lancé quelques jours plus tôt – succédera à Marie-Mai et Yann Perreau qui ont coanimé la plus récente édition.

Récompensant le meilleur de la musique au Québec, le Premier Gala de l'ADISQ sera diffusé le 23 octobre à compter de 20 h, à Télé-Québec.

Le Gala de l'ADISQ, avec le maître de cérémonie Louis-José House, aura quant à lui lieu le 27 octobre.