Protection des données personnelles: l’opposition accuse la CAQ de politiser l’enjeu

L’opposition et le gouvernement Legault ne s’entendent pas sur la portée de la commission parlementaire sur la protection des données personnelles.

«Devant nous, nous avons une partie gouvernementale qui a choisi de politiser cet enjeu-là», s’est désolé mercredi le député libéral Carlos Leitao.

Un constat que partage le Parti québécois. «Je suis un peu déboussolé», a admis le député péquiste Martin Ouellet, au sortir d’une rencontre qui avait lieu entre les différentes formations politiques à l’Assemblée nationale pour tracer les contours de la consultation qui fait suite au vol de données personnelles chez Desjardins.

Les élus de l’opposition souhaitent que la commission parlementaire ne se contente pas de convoquer les patrons de la coopérative québécoise, comme le veut la CAQ.

Péquistes et libéraux désirent également entendre les hauts dirigeants de Revenu Québec et de Capital One, qui ont également fait l’objet d’une fuite de données durant l’été, de même que des experts du domaine. L’opposition réclame une autre rencontre pour débattre de l’utilité d’un mandat élargi.