Québécois victimes de racisme

“Je voulais rester concentré sur mon match, a-t-il poursuivi. Il ne faut pas laisser ce genre de commentaires t’atteindre. Ça ne m’affecte pas vraiment et je n’arrêterai pas de jouer au baseball à cause de trois gars qui disent des niaiseries. C’est vraiment du racisme.”

“C’est déplorable. On l’a vu cet hiver avec l’histoire de Jonathan Diaby au hockey senior à Saint-Jérôme. De voir que des situations semblables peuvent se produire partout, ça dépasse l’entendement, a pesté M. Bélisle, aussi visé par les hommes qu’il a décrits comme ‘baveux’ et ‘frondeurs’ dans les gradins.

Président de la Ligue de baseball majeur du Québec, M. Bélisle a instauré des règles nettes et précises en matière de discrimination et racisme il y a quelques années dans ses stades. C’est tolérance zéro. Si un spectateur tient des propos déplacés, la partie est arrêtée jusqu’à ce qu’il soit escorté hors du stade.

‘En exigeant cela, on ne veut pas que ce soit le Québec contre le Canada. On veut avoir le respect. Si on organisait le championnat chez nous, on n’accepterait jamais pareille histoire. Il ne faut pas l’accepter ailleurs.’