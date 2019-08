Trump à Varsovie : amitié eurosceptique et 80e anniversaire de l'agression nazie

VARSOVIE | Le président américain Donald Trump fera un discours dimanche en Pologne pour marquer le 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, confirmant les bonnes relations entre Varsovie et Washington, en contraste avec leurs rapports plus frais avec l'UE.

C'est la première fois qu'un président des États-Unis commémore en Pologne l'éclatement du conflit qui a fait 50 millions de morts, dont six millions de Polonais, la moitié de ces derniers étant des Juifs, victimes de l'Holocauste perpétré par les nazis allemands.

Alors que les États-Unis ne sont entrés en guerre qu'après Pearl Harbor en décembre 1941, ni le président français Emmanuel Macron ni la chancelière allemande Angela Merkel n'assisteront aux cérémonies à Varsovie.

Le président Vladimir Poutine non plus: il n'a pas été invité, Varsovie ayant choisi de convier les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du Partenariat oriental, dont la Russie ne fait pas partie.

M. Trump, attendu à Varsovie samedi soir, poursuivra son séjour lundi par une visite officielle en Pologne. Il avait l'intention de se rendre ensuite au Danemark, mais a décidé d'annuler ce déplacement, apprenant que Copenhague refusait de vendre le Groenland aux États-Unis.

Cet incident n'est que le dernier en date entre l'Union européenne et le dirigeant américain, qui affronte Bruxelles sur plusieurs dossiers, du commerce international aux relations avec l'Iran.

Sujets de friction

Les conservateurs au pouvoir en Pologne ont eux aussi quelques sujets de friction avec l'UE, dont notamment des réformes controversées de son système judiciaire.

«Comme le gouvernement polonais se trouve en difficulté avec l'UE, il s'efforce de se rapprocher des États-Unis. Et, dans un sens, c'est réciproque», a dit à l'AFP l'analyste politique Marcin Zaborowski.

«Trump aime les gens qui l'aiment, lui, et l'actuelle direction polonaise l'adore. Aussi, le gouvernement polonais apprécie-t-il d'être traité comme proche partenaire du pays le plus puissant du monde. Faire ami-ami avec Trump permet de chasser l'impression d'isolement international», ajoute l'expert des relations transatlantiques.

Le 23 août 1939, l'Allemagne nazie et l'URSS communiste avaient signé le pacte Ribbentrop-Molotov dont une annexe secrète portait sur le partage de l'Europe de l'Est entre elles.

L'agression allemande a commencé le 1er septembre avec le bombardement naval de la garnison de Westerplatte sur la côte de la Baltique et aérien de la petite ville de Wielun.

Dimanche entre 4 h et 5 h du matin, les présidents polonais Andrzej Duda et allemand Frank-Walter Steinmeier participeront à une cérémonie à Wielun, tandis que le premier ministre Mateusz Morawiecki et le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans seront à Westerplatte.

Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne, alliées de la Pologne, ont déclaré la guerre à l'Allemagne, mais sans lancer d'opérations importantes. Le 17 septembre, l'URSS a attaqué l'est de la Pologne.

La collaboration entre nazis et Soviétiques a pris fin avec l'attaque d'Hitler contre l'URSS le 22 juin 1941. La guerre s'est poursuivie entre les Alliés, rejoints par l'URSS et les États-Unis, et l'axe germano-italo-japonais, battu en 1945.

Contrats militaires

Selon la présidence polonaise, une quarantaine de délégations étrangères assisteront aux cérémonies de dimanche, la moitié d'entre elles étant conduites par des chefs d'État.

L'un d'entre eux sera le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La position de l'Ukraine hors de la zone d'influence de Moscou est considérée à Varsovie comme importante pour la sécurité de la Pologne.

Environ cinq mille militaires américains sont stationnés en Pologne aux côtés d'autres soldats de l'OTAN.

En juin dernier, le président Trump a annoncé l'envoi en Pologne de mille soldats supplémentaires et il pourrait préciser leur mission lors de sa visite.

Les États-Unis, qui ont déjà conclu plusieurs contrats de ventes d'armes à la Pologne, voudraient y ajouter aussi les chasseurs F-35, relève M. Zaborowski.

Une ombre plane encore sur les relations au beau fixe entre Polonais et Américains, celle concernant l'appui du Sénat des États-Unis aux revendications concernant les biens des victimes juives de l'Holocauste en Pologne.

Le gouvernement polonais considère que la question est close et que la «loi 447» votée par le Congrès américain et demandant au secrétaire d'État de suivre cette question n'aura aucun effet réel en Pologne.