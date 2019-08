Un sénateur conservateur attaque un candidat bloquiste

SAINT-HYACINTHE | Le candidat du Bloc québécois dans Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-Pierre Savard-Tremblay, se dit victime d’une «tentative d’intimidation» de la part d’un sénateur conservateur.

Jean-Guy Dagenais a envoyé une lettre incisive au candidat bloquiste après que ce dernier eut prôné l’abolition du Sénat canadien, le qualifiant de «grand dortoir de luxe».

Dans sa missive, le sénateur Dagenais attaque M. Savard-Tremblay et affirme qu’«être ignorant politique est une chose, mais que d’en faire la preuve comme vous venez de la faire démontre que vous être bien loin d’avoir les qualités requises pour devenir député».

Le sénateur s’en prend également au Bloc québécois, trouvant «intéressant de voir Yves-François Blanchet prendre la tête du Bloc québécois, un parti supposément temporaire qui fournit pourtant de belles pensions à vie à ses ex-députés».

En entrevue avec TVA Nouvelles, le sénateur Dagenais défend sa lettre et maintient ses attaques envers les bloquistes.

«Ce que je qualifierais de dortoir, c’est plutôt les députés du Bloc, une succursale du Parti québécois, qui se font élire année après année et qui s’en vont là pour accumuler des pensions payées par les Canadiens. Pourquoi? Pour détruire le Canada.»

Propos «humoristiques»

L’ancien chroniqueur Savard-Tremblay se défend d’avoir simplement dénoncé la mort au feuilleton de nombreux projets de loi en affirmant «de manière un peu humoristique» que le Sénat était «un grand dortoir où les sénateurs, comme les projets de loi, ont tendance à dormir».

«Moi, je crois qu’il faut avoir un débat civilisé sur la pertinence du Sénat. (...) Pourquoi on n’en discuterait pas de manière civilisée. Là, j’ai eu droit simplement à des attaques personnelles de sa part, ça me semble indigne», a renchéri le candidat du Bloc québécois.

Dans une lettre obtenue par TVA Nouvelles, le candidat Savard-Tremblay répond au sénateur et en rajoute sur le Sénat canadien.

«Sur près d’une centaine de sénats existant dans le monde, seule une poignée d’entre eux sont composés d’individus nommés plutôt qu’élus. À ce titre, le sénat du Canada fait figure d’exemple d’institution sans légitimité démocratique», maintient le candidat bloquiste.

Le candidat remet même en question la légitimité des sénateurs.

«Vous n’êtes pas non plus sans savoir qu’un député doit passer un certain nombre d’années au parlement et y être réélu avant de pouvoir avoir droit à une pension, à la différence d’un sénateur qui ne doit sa place et ses avantages qu’au bon vouloir du premier ministre», conclut Simon-Pierre Savard-Tremblay.