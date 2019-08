[VIDÉO] Deux piétons emportés lors de l’effondrement d’un pont

Deux personnes ont été blessées lorsque le pont sur lequel elles marchaient s’est soudainement effondré en partie, lundi, à Terme, en Turquie, en raison de fortes pluies.

Une caméra de surveillance installée tout près de la structure a capté la scène qui donne froid dans le dos.

On peut y voir un gigantesque trou se former à l’une des extrémités du pont. On peut ensuite voir les deux personnes s’engouffrer alors que le sol se dérobe sous leurs pieds. Une fourgonnette stationnée a également subi le même sort.

Les deux piétons n’ont subi que des blessures mineures, a rapporté CNN.