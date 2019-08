32 chantiers majeurs à Montréal pendant la fête du Travail

MONTRÉAL – Les automobilistes devront redoubler de patience lors du long week-end de la fête du Travail alors que de nombreux chantiers ralentiront les déplacements dans le Grand Montréal.

La Ville de Montréal est responsable d’environ 25 % de tous les chantiers sur l’île, ce qui signifie qu’environ 1600 chantiers (contrats publics et privés confondus) occupent le territoire.

Questionné à ce sujet par TVA Nouvelles, le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, est bien conscient des inconvénients occasionnés pour les automobilistes qui circulent dans la métropole.

«Les usagers de la route trouvent qu’il y a beaucoup de cônes orange. Par contre, si on ne réalise pas ces travaux-là de façon planifiée et coordonnée, on va les faire de toute façon. On va les faire en urgence, en catastrophe, en rattrapage», a-t-il dit.

Parmi ce lot de chantiers, les plus importants demeurent ceux des autoroutes 10, 15 et 40, l’échangeur Turcot et le pont Jacques-Cartier.

- Avec les informations d'Andy St-André