Beyoncé accusée de fraude par une organisatrice de mariage

Beyoncé a été accusée de fraude par une organisatrice de mariage. La star, dont le premier enfant s'appelle Blue Ivy, est engagée dans une dispute juridique avec Veronica Morales à propos du nom de sa société depuis 2017, année où la chanteuse de Crazy in Love avait tenté d'enregistrer le prénom de sa fille comme marque.

Selon des documents obtenus par The Blast, Veronica Morales affirme désormais que Beyoncé «a commis une fraude en signant et en soumettant» à l'Office des brevets et des marques des États-Unis une déclaration sous serment indiquant qu'elle avait «une véritable intention» d'utiliser la marque Blue Ivy Carter dans le monde des affaires.

Elle accuse également Beyoncé d'avoir refusé de remettre des documents clés indiquant comment elle envisageait d'utiliser la marque. Elle souligne également que la star de 37 ans avait déjà déclaré à Vanity Fair que le couple n'avait aucune intention d'utiliser le nom à des fins commerciales mais souhaitait empêcher les autres d'en tirer des bénéfices.

«Lorsque ces deux éléments sont pris ensemble, l'aveu à Vanity Fair et le refus de répondre à une interrogation préalable au procès constituent une preuve suffisante pour conclure que l'intention de la demanderesse correspond toujours à ce que Jay Z a déclaré : utiliser des demandes d'enregistrement de marques pour empêcher d'autres personnes d'utiliser le nom de leur fille . C'est une fraude...»

Leur désaccord est devenu particulièrement vicieux l’année dernière lorsque Beyoncé a accusé le planificatrice de mariage d’avoir proposé de lui vendre son entreprise pour 10 millions de dollars.

Veronica Morales a démenti ces allégations et a dénoncé «les méthodes odieuses que Mme Carter elle-même et ses avocats ont utilisées depuis le début de cette affaire».