Ça va être (encore) l’enfer cet automne

Les automobilistes n’ont pas fini de jurer, car les chantiers de travaux majeurs causeront encore des bouchons de circulation cet automne à Montréal. Surtout sur l’A40, qui connaîtra son lot d’entraves.

« À partir de mardi [pour la rentrée de l’automne], ce sera pénible, et un défi pour les automobilistes. On les invite à partir tôt, à s’informer, à planifier leurs déplacements et à prendre le transport en commun, car il y a effectivement beaucoup de chantiers », prévient Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

C’est un véritable casse-tête de cônes orange que les partenaires de Mobilité Montréal ont présenté jeudi, à l’aube de la rentrée des travailleurs.

1600 chantiers

Au total, 32 chantiers majeurs seront en branle sous leur juridiction. Ils font partie des 1600 chantiers (contrats privés et publics confondus), qui occuperont simultanément le territoire.

L’autoroute Métropolitaine sera d’ailleurs grandement encombrée par ces travaux.

« Ce sera un axe extrêmement sollicité qui subira beaucoup d’entraves », admet Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports du Québec, à propos du secteur qui sera le plus dérangeant pour les automobilistes.

À quand la fin des cônes ?

« On aura un automne très chargé [sur le réseau], indique-t-elle. On misera sur des fermetures de nuit et de fin de semaine pour libérer les voies le plus possible en semaine. »

Par ailleurs, la Ville de Montréal se réjouit d’avoir fait passer de 55 % à 39 % son nombre de rues en mauvais ou très mauvais état, entre 2015 et 2018.

La plus grande ville du Québec est toutefois incapable de prédire le moment où il ne sera plus un calvaire d’y circuler en voiture.

« Le nombre de chantiers apporte ses inconvénients. On comprend que les usagers trouvent qu’il y a beaucoup de cônes orange. Si on ne travaillait pas de façon planifiée et coordonnée, on le ferait en rattrapage, en catastrophe. Ce serait un cauchemar », conclut M. Sabourin.

► Pour plus de détails, visitez le mobilitemontreal.gouv.qc.ca.