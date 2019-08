FOURNIER, Steve



Le 24 août 2019, à Beloeil, à l'âge de 47 ans, est décédé M. Steve Fournier, fils unique de Jean-Guy Fournier et de Francine Germain de Victoriaville et conjoint de Mme Marie-Eve Lemoyne.Il laisse également dans le deuil sa fille Alexandra, ses beaux-parents Camille Lemoyne et Yolande Pepin, son beau-frère Jean-François Lemoyne, ses amis Éric Boilard, Steeve Allard et Louis-Philippe Dubé, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle lundi 2 septembre 2019 dès 11h. Une liturgie suivra à 15h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour les bons soins et leur dévouement.