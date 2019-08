Chantal Lacroix revient à la télévision après une pause nécessaire: «J’ai senti que j’avais vraiment besoin de m’arrêter»

Dans l’édition du 29 août du magazine Échos Vedettes, Chantal Lacroix revient sur sa pause volontaire à la télévision et son besoin de prendre du recul afin de prendre soin d’elle.



«J’avais besoin d’arrêter, de prendre une pause. J’avais besoin de ne plus rien faire. J’ai arrêté les tournages de novembre 2018 à mars 2019», a mentionné l’animatrice.



Désormais de retour à la télévision, à l’animation de Belle à ma façon dès le 2 septembre à Canal Vie, Chantal Lacroix a expliqué que cette pause lui était nécessaire, «voire obligatoire pour sa santé».



Elle a volontairement arrêté ses deux émissions, Donnez au suivant et On efface et on recommence, car elle sentait qu’elle n’était «plus capable de donner» et qu’elle devait se recentrer sur elle-même.



«J’avais donné tout ce que je pouvais. Je suis très proche des gens, j’écris sur ma page Facebook, je lis les commentaires. À un moment donné, c’est comme si ce n’était jamais assez», a-t-elle développé.



L’émission Belle à ma façon réunit trois femmes qui ont un point commun. Un des épisodes abordera les symptômes et les signes avant-coureurs de leur dépression. L’animatrice s’est reconnue dans leur discours.



«Je me suis rendu compte que j’en étais là. J’ai bien fait de m’arrêter avant, et ne pas aller trop loin», a ajouté celle qui a aussi une collection d'accessoires.



Elle s’est alors rappelé une phrase que sa mère lui disait souvent, qui était : «Il faut que tu te choisisses, parce que personne ne le fera à ta place». C’est dans cette période que l’animatrice dit avoir compris toute l’ampleur de cette phrase.



Après une pause qui lui a fait beaucoup de bien, Chantal Lacroix travaille désormais sur un nouveau concept d’émission, dont les tournages devraient débuter bientôt. Sans rien dévoiler, elle confie que ce sera possiblement «le plus gros show» de sa vie.

