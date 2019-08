Charles Lafortune et Sophie Prégent ont déjà envisagé l’adoption

En pleine période de promotion de sa nouvelle émission Autiste, bientôt majeur, Charles Lafortune s’est ouvert au magazine Échos Vedettes dans l'édition du 29 août. Il évoque les petits deuils qui viennent avec son quotidien de père d’un enfant autiste, en plus de confier que lui et sa conjointe, Sophie Prégent, ont déjà pensé à l’adoption.



«On a eu Mathis. Ensuite, on a voulu adopter et on a entamé le processus. On a même déménagé, on a acheté une maison... On avait une pièce peinte en rose avec une petite robe dans le garde-robe», s’est-il remémoré.



Par contre, le couple s’est rapidement rendu compte qu’il allait «casser» s’il poursuivait le processus d’adoption.



«Mathis ne dormait pas, c’était épouvantable. Il n’a pas fait ses nuits avant l’âge de huit ou neuf ans. On se réveillait tout le temps et on se levait souvent durant la nuit», a confié celui qui agit également à titre de producteur de l’émission Autiste, bientôt majeur, diffusée les mercredis sur la chaîne MOI ET CIE.



Cette pièce est devenue son bureau, désormais repeint en vert.



«Ma sœur a eu une fille à peu près au même moment, et on lui a donné la robe. C’est ma nièce qui l’a portée», a ajouté l’animateur.



Les enfants de son frère et de sa sœur lui rappellent à l’occasion des petits deuils qu’il vit quotidiennement.



«Je sais quel genre de père d’enfant autiste je suis, mais je ne saurai jamais le genre de père d’enfant neurotypique j’aurais été. Je le vis avec mon frère, qui a deux enfants, et ma sœur qui en a deux aussi. Parfois, je me pose des questions [...] Ce sont des petits deuils à faire, mais on relativise les choses», a-t-il mentionné.



Charles et Sophie espèrent surtout que cette série documentaire permettra de «faire avancer la cause et parler de ce que tous les parents d’autistes vivront quand leur enfant atteindra l’âge fatidique de 21 ans», mais également de démystifier ce qu’est un autiste.



«Notre premier souci était de ratisser large dans le spectre de l’autisme; c’était très important pour nous. Les gens croient à tort qu’un autiste, c’est Rain Main, Atypical, The Good Doctor... Mais ce n’est pas vraiment ça», a expliqué Charles.



