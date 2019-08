Chloé Robichaud en route pour Venise

Robichaud, une habituée du circuit des festivals internationaux, a déjà présenté plusieurs de ses courts et longs métrages à Cannes et à Toronto. Son film Sarah préfère la course avait été sélectionné dans la section Un certain regard de Cannes, en 2013. Pays, son long métrage suivant, avait été lancé au Festival de Toronto, en 2016.

Les prochains jours seront bien remplis pour Chloé Robichaud. En plus de Venise, elle ira présenter Delphine au Festival de Toronto : « Je reviens de Venise le 8 septembre et je pars pour Toronto le lendemain, lance-t-elle. Je vais à peine avoir le temps de déposer mes valises ! Mais je ne pouvais pas demander mieux que des sélections dans ces deux festivals d’envergure pour lancer mon film. C’est une belle tape dans le dos ».

Adapté d’une courte pièce de l’actrice et dramaturge Nathalie Doummar, Delphine met en scène une jeune fille libanaise qui se révolte à sa façon contre l’intimidation qu’elle a subie quand elle était petite : « J’avais découvert la pièce à La Licorne il y a quelques années et elle avait évoqué beaucoup d’images en moi, indique Robichaud. Les thèmes abordés comme la sexualité au féminin et l’intimidation étaient venus me chercher. J’en ai parlé à Nathalie [Doummar] et on a décidé de travailler ensemble pour adapter sa pièce en court métrage ».