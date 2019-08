Débarrassez-vous du cauchemar du midi

Nancy Bordeleau ne se doutait pas que son blogue culinaire Cinq Fourchettes allait un jour lui permettre de faire paraître C’est l’heure du lunch !, son premier livre de recettes ensoleillé et désarmant de simplicité.

Les principaux bénéficiaires de ce succès sont les parents d’élèves mangeant à l’école le midi, car ses créations efficaces – ainsi que ses judicieux conseils – ont tout pour plaire aux papas, aux mamans, mais aussi aux enfants. Ici, pas besoin de beaucoup de temps pour confectionner un éventail diversifié et alléchant de sandwichs, salades, repas chauds, collations... et même de desserts.

Les parfums et les saveurs se côtoient allègrement, tout comme les protéines, les aliments santé et les petites attentions sucrées.

Le lâcher-prise

« Je veux dédramatiser, enlever de la pression aux parents, je veux des lunchs alléchants pour tout le monde... Il y a de la couleur, c’est vivant, différent », explique l’auteure.

Comme elle se plaît à le dire, elle propose « de la vraie bouffe pour du vrai monde », c’est-à-dire un condensé de « solutions faciles et goûteuses, parfois économiques, parfois écologiques et parfois sucrées ». C’est donc mission accomplie.

La vaste expérience de Nancy Bordeleau en milieu scolaire a été grandement mise à contribution pour ce premier livre. Ce qu’elle a appris côté repas, elle a voulu le partager. Photo courtoisie, M. Crête

« Pendant 10 ans de bénévolat dans l’école primaire de mes enfants (elle en a trois), j’ai jasé beaucoup avec les enseignants, les éducateurs, et je me suis rendu compte que la problématique n’était pas juste les restrictions alimentaires et les allergies, mais aussi que les parents voulaient tellement faire les lunchs parfaits et qu’au bout du compte, les enfants n’aimaient même pas ce qu’ils avaient dans leur lunch, qu’ils ne le mangeaient pas. »

« En tant que parents, on veut de belles assiettes équilibrées, que les enfants mangent leurs brocolis, mais la réalité, c’est qu’on n’est pas assis avec eux... Il faut lâcher prise un peu. »

Construits, déconstruits

Une bonne façon de parvenir à réduire grandement le stress passe par la préparation. Et ce ne sont pas les idées qui manquent ici.

Une des plus belles options détaillées consiste à remplir, dans le frigo, de petits bacs de fruits, légumes, produits laitiers protéinés, desserts, etc., avant de diriger sa progéniture vers certains d’entre eux tous les jours.

En choisissant eux-mêmes les aliments qui leur plaisent, sous la supervision d’un parent, ils sont en mesure d’apprécier davantage ce que Nancy Bordeleau appelle « les lunchs IKEA ».