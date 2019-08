Du mauvais comportement envers les aînés dans certains HLM

J’ai lu et relu la réponse donnée suite à mon témoignage et j’ai du mal à l’encaisser. Face au PETIT exemple que je vous donnais de ce que je vis alors que j’aurais pu vous en donner des tonnes à vous faire dresser les cheveux sur la tête, vous avez refusé de me croire.

Pensez-vous que j’aurais inventé toutes ces histoires de harcèlement et d’intimidation? Une personne comme vous qui n’a pas vécu ce que j’ai vécu, qui n’avez jamais eu de misère dans la vie, vous êtes mal placée pour vous faire une petite idée de mon ancienne vie, ce qui vous porte à n’avoir aucune empathie à mon égard.

Vous n’avez pas le droit de me juger car vous n’avez rien vécu de semblable. Et si je ne l’avais pas vécu tel que je le décris, je ne vous aurais pas écrit. Je souhaitais juste donner mon opinion pour appuyer ce qu’une dame disait concernant les personnes âgées qui subissent ce genre de mauvais traitements dans les HLM. Sachez que là où je reste, j’ai connu des personnes qui sont déménagées parce qu’elles n’en pouvait plus de l’hypocrisie de certaines personnes et du commérage qui se fait dans notre dos.

Cette propension à la jalousie ainsi qu’à l’hypocrisie fait partie de la mentalité des gens de Québec que je ne connaissais pas avant de venir y vivre. En plus, il s’est passé tellement de temps entre le moment où je vous ai écrit et le moment où vous avez publié ma lettre, que mon propos devenait hors contexte. Mais avez certainement fait ça pour vous donner de la crédibilité. Et oui, je me permets de vous juger moi aussi! Je ne sais pas si vous aurez le courage de me lire jusqu’à la fin et je reste convaincue que cette fois, vous ne me publierez pas, même si je suis une personne honnête et que l’hypocrisie me fait sortir de mes gonds.

J.M.

Je n’ai aucune réticence à publier les lettres de gens qui ne pensent pas comme moi car je ne considère pas détenir la vérité unique sur l’interprétation d’une situation. Il semble que dans votre cas je me sois trompée. Mais je ne vois pas en quoi je vous ai jugée alors que je vous ai simplement fait une mise en garde en fin de réponse. Mais j’imagine que lorsqu’on ne se sent pas considérée avec empathie, comme c’est votre cas en ce qui me concerne, il puisse arriver qu’on se trompe sur le véritable but poursuivi par la personne qui traite de notre cas.