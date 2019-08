En mode country

Je pars en voyage. Pas loin. Quatre jours à Notre-Dame-de-Pierreville comme dans un rêve western baigné d’accords et de musique qui commencera vers 17 h cet après-midi, qui ne s’arrêtera que dimanche soir. Des milliers de personnes, des centaines de VR, des gens en camping sauvage et le monde merveilleusement chaleureux de cette petite place qui, pour la 10e année, devient ce qui est probablement le plus gros festival après Saint-Tite.

Pour la deuxième fois, je suis président d’honneur avec ma chemise jeans, mon chapeau de cow-boy et une grande fierté parce que c’est une fête musicale, humaine et folle qui vient clore un des plus beaux étés.

Il y a deux scènes. La grande sous un chapiteau qui accueille 2000 spectateurs où chanteront notamment Kaïn dimanche soir et mes deux chums Denis Miron et Breen Leboeuf ce soir vers 22 h. Près de la petite scène, il y a un immense plancher où, l’an passé, j’ai été subjugué. Trois cents personnes qui dansaient en ligne ensemble. Capotant.

AVANT L’AUTOMNE

Vous voulez venir ? Deux jours, deux heures ou le temps que vous désirez ? L’endroit est cool avec ses petits kiosques maraîchers, ses commerces westerns et des marchands de poissons. Notre-Dame-de-Pierreville est situé entre Sorel et Nicolet, sur le bord du fleuve. Un village de pêcheurs avec de belles vieilles maisons, des rues étroites et du monde de party. Dimanche matin, il y a même la messe western.

Allez sur internet et choisissez-vous un moment, la programmation est là et moi, j’animerai dimanche soir.

DU COLlIMATEUR

La police recherche toujours celui qui fait le trafic de Nutella. Un individu de race blanche sauf autour de la bouche.

On a peut-être pas de belles routes, mais on a au moins des montagnes russes gratuites.

Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche.

Devinette du mois d’août : Quel est le légume dont on jette l’extérieur pour cuire l’intérieur pour ensuite manger l’extérieur et jeter l’intérieur ? L’épi de blé d’Inde.

Record de glissements de terrain au Québec. Est-ce que ça inclut l’Impact ?

À DEMAIN

Il se peut qu’il y ait des effluves de country demain et samedi.