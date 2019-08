Festival international du film black de Montréal: relève et diversité à l’honneur

MONTRÉAL – Étoffé de 90 films provenant de 25 pays, le Festival international du film black de Montréal (FIFBM) braquera cette année certains de ses projecteurs sur les cinéastes de la relève et projettera un vaste panorama cinématographique.

Durant les six jours de sa 15e édition, présentée du 24 au 29 septembre dans plusieurs salles de la métropole, l’événement sera porté par la relève et la diversité, comme en témoigne la programmation dévoilée jeudi.

Ces deux thèmes tiennent particulièrement à cœur Fabienne Colas, présidente et fondatrice du FIFBM, qui a avoué trouver «très difficile de vendre et de financer la cause de l’inclusion et de la diversité encore aujourd’hui».

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Départ et conclusion coup-de-poing

C’est le drame biographique «Harriet» – s’intéressant au parcours d’Harriet Tubman, une femme qui a secouru une centaine d’esclaves prisonniers aux États-Unis – qui donnera le ton à l’événement. De l’actrice Cynthia Erivo émane un «parfum d’Oscar», a avancé celle qui tient les rênes du festival.

Cette dernière et son équipe ont jeté leur dévolu sur un autre film à grand impact social afin de clore les festivités: «Ellen: The Ellen Pakkies Story». Choix de l’Afrique du Sud pour la course aux plus récents Golden Globes, le long métrage met en scène une mère et son fils toxicomane, dont la difficile relation prend fin avec l’assassinat de ce dernier.

Entre ces deux productions, il sera possible d’apprécier 15 courts-métrages de réalisateurs émergents canadiens. La relève émane de Montréal, Toronto et Halifax.

Le menu du FIFBM est garni d’œuvres de fiction, de documentaires, mais aussi de films destinés à toute la famille et de différents ateliers pour mousser la production d’ici.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Jean-Claude Lord honoré

Parmi tous les hommages qui seront distribués cette année, un est destiné à Jean-Claude Lord, qui recevra un prix Précurseur lors d’une rencontre avec le public sur la diversité à l’écran.

L’homme de cinéma et de télé s’est dit «extrêmement surpris» d’avoir été ciblé pour une telle distinction. Il a rappelé à quel point l’inclusion était primordiale dans sa vision de la vie.

«Pour moi, ç’a toujours été quelque chose d’important parce que même il y a 30 ans, on vivait de plus en plus avec des communautés ethniques qui font partie de nous. Il faut trouver des moyens de les inclure dans ce qu’on fait et ce qu’on vit. C’est ce qui a motivé à la fois le personnage féminin noir de "Lance et compte" [la médecin Lucie Baptiste, amoureuse de Pierre Lambert, NDLR], Jasmine [de la série du même titre, NDRL] et la série "L’or" où il était aussi question d’anglophones et de Chinois. Mais ce n’est pas facile à passer.»

Outre Jean-Claude Lord, des prix seront remis à Euzhan Palcy, Isaach de Bankolé, Jimmy Jean-Louis, Yusef Salaam et Kevin Richardson qui viendront tous discuter de leur parcours.

Pour se procurer des billets et des passes, ainsi que consulter tout le menu du FIFBM, on se rend au montrealblackfilm.com.