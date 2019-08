CARLI, Michel



C'est avec une très profonde tristesse que nous vous annonçons le décès (le 27 août 2019) de Michel, tendre amoureux de Suzanne Brien et fier papa "Pouz" de Martin (Sophie Poisson-Bispo) et de Mathieu. Il était aussi le grand-Papouz plein d'amour pour ses cinq petits-enfants : Olivier, Raphaelle, Benjamin, Charlotte et Gabrielle. Il laisse également dans le deuil sa belle-soeur Cécile (feu Réal Carli), son précieux filleul Daniel Carli (Sylvie Jodoin) et ses grands amis Marc et Francine, Pierre et Francine, de nombreux neveux, nièces et amis.Vous êtes conviés au salon :le samedi 31 août de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures ainsi que le dimanche 1er septembre de 13 à 15 heures.