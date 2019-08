Hélène Bourgeois-Leclerc a adopté un garçon

Dans le magazine 7 Jours du 29 août, Hélène Bourgeois-Leclerc révèle une belle nouvelle : la comédienne a adopté un petit garçon récemment du nom de Oscar. Ce dernier est arrivé dans la vie de la comédienne alors qu’il était encore bébé.



«Nous voulions agrandir notre famille, mais en passant par l’adoption. Nous savions qu’au Québec il y a plein de tout-petits qui n’attendent que ça. Notre porte était grande ouverte et notre cœur aussi. C’est ainsi que notre fils est arrivé dans notre vie», a expliqué la comédienne.



Celle qui fera partie de la nouvelle série Toute la vie, à ICI Télé, a confié que la petite famille devait se faire discrète sur son nouveau bonheur, car l’adoption s’est faite par le biais de la DPJ, et pour des raisons confidentielles, «nécessaires au processus», le tout devait se faire dans le secret.



«Je ne parlais que de ma fille, Margot, alors que j’avais deux enfants. J’avais un peu l’impression de trahir mon fils», a avoué Hélène.



Heureusement, comme l’adoption est «techniquement officielle», elle peut clamer son bonheur haut et fort : «J’ai un magnifique fils!», a-t-elle conclu.

*Lisez tous les détails concernant Hélène Bourgeois-Leclerc dans le magazine 7 Jours en kiosque ce jeudi!*