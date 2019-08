Impact: Les joueurs ont compris le message

L’Impact a remporté un match crucial face aux Whitecaps de Vancouver, mercredi soir, à Montréal.

Grâce à cette victoire de 2 à 1, l’équipe a repris le septième rang au classement dans l’Est, le dernier donnant accès aux éliminatoires. Au lendemain de cette importante récolte de trois points, ce sont des joueurs soulagés qui se sont présentés au centre d’entraînement, jeudi.

L’attaquant Maxi Urruti a offert une performance inspirée face aux «Caps», procurant l’avance 2 à 1 au onze montréalais, en plus d’être une menace constante dans le territoire adverse.

L’Argentin avoue que l’arrivée d’un entraîneur qui parle sa langue maternelle lui fait du bien.

«C’est plus facile pour moi. Mercredi, il m’a dit qu’il avait besoin que je tire davantage vers le but. Après le match, je l’ai remercié pour sa confiance», a indiqué l’attaquant.

La stratégie de Wilmer Cabrera est simple: il faut faire des passes vers l’avant plutôt que de reculer en remettant constamment le ballon au gardien.

Ses joueurs ont compris le message.

«On voulait jouer de façon plus directe. C’est clair que ça n’a pas été parfait, mais on va accepter les trois points. On aura besoin de travailler autre chose pour être plus dominants», a indiqué le défenseur Rudy Camacho.

«Ça va être un match compliqué»

Un autre duel capital attend l’Impact samedi, alors que le D.C. United, cinquième dans l’Est, s’amène au Stade Saputo.

La formation de Washington en arrache dernièrement, alors qu’elle n’a signé qu’une seule victoire à ses sept dernières rencontres.

«Ça va être un match compliqué, a reconnu Camacho. Si on gagne samedi, on aura de grandes chances d’être en séries. Le match de samedi, il ne faut pas le louper. Il ne faudra pas faire d’erreurs.»

Bonne nouvelle pour l’Impact: le joueur vedette du D.C. United Wayne Rooney manquera le match de samedi en raison d’une suspension.

Les partisans montréalais n’auront donc pas la chance de le voir à l’œuvre avant son départ pour l’Angleterre à la fin de la saison.