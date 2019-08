Je sors, je reste

Coup de cœur :

Humour

Charles Pellerin

Présenté pour une deuxième fois au festival Mile Ex End, le volet «Rigole» de la programmation mettra en scène plusieurs humoristes, certains de la relève comme d’autres plus établis. L’humoriste Charles Pellerin y présentera notamment un segment de son nouveau spectacle Gratte-ciel à travers cette journée qui aura tout d’un Comedie Club. Les Denis Drolet, Adib Alkhalidey, Rosalie Vaillancourt, Phil Roy et Guillaume Wagner sont quelques-uns des humoristes qui partageront la scène avec lui.

Lundi de 13h à 21h sous le viaduc Rosemont-Van Horne

Je sors :

Spectacle

Les Cowboys Fringants

En spectacle dans le cadre du festival Mile Ex End, le désormais mythique groupe de musique Les Cowboys Fringants promettent d’offrir un concert à la hauteur de leur 20 ans de carrière samedi soir dans le Mile Ex. Natasha Kanapé, Juste Robert, Daniel Lanois et le groupe Galaxie seront quelques-uns des artistes qui seront également en concert dans la journée du samedi.

Samedi soir à 20h sur la scène Mile Ex, au coin des rues Marmier et Henri-Julien

Lancement

Iris pollués

L’auteure-compositrice-interprète Marie Onile lancera ce soir à la salle Le Ministère son deuxième album intitulé Iris pollués. Révélée au public lors d’un passage à l’émission La voix, la jeune artiste originaire de Lac-Mégantic propose ici un album tout en finesse, bien arrangé, tantôt brute tantôt plus aérien, à travers lequel sa voix singulière agit comme un grand fil conducteur.

Ce soir à partir de 18h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Spectacle

Jeanne Added

L’artiste française Jeanne Added est de passage au Québec et offrira un concert dimanche soir, dans le cadre du festival Mile Ex End, où elle présentera les pièces de son dernier album intitulé Radiate. La musicienne rencontre un succès important en France où elle a été sacrée “artiste féminine” et a remporté le prix de l’album rock aux Victoires de la Musique 2019.

Dimanche soir à 21h sur la scène Mile End, au coin des rues Marmier et Henri-Julien

Spectacle

Caroline Planté

Dans le cadre de la série de concerts Les arts s’invitent au jardin, la guitariste et compositrice de renommée internationale Caroline Planté présentera un spectacle dimanche en après-midi, au cœur du Jardin botanique. Elle y proposera une musique flamenco et sera accompagnée du chanteur Marcos Marin. Les concerts sont gratuits à l’achat d’un billet d’entrée au Jardin botanique.

Dimanche à 14h au Jardin botanique de Montréal, 4101 rue Sherbrooke Est

Théâtre

Indiscrétions publiques

Le spectacle Indiscrétions publiques sera présenté pour une dernière fois ce soir dans le parc Wilfed-Bastien et proposera sept courtes pièces inédites d’auteurs québécois, d’une durée de 5 à 10 minutes chacune. Les spectateurs sont appelés à se déplacer d’une station à l’autre pour y apprécier chacune des pièces traitant d’un enjeu d’actualité. Une discussion entre le public et les comédiens suivra la représentation.

Ce soir à 18h au parc Wilfred-Bastien

Je reste :

Album

Allo futur

L’auteure-compositrice-interprète Claude l'Anthrope lance aujourd’hui son tout nouvel album intitulé Allo futur aux sonorités bien électroniques. Un spectacle-lancement est également prévu ce soir au Quai des Brumes.

Disponible depuis aujourd’hui

Télé

Chandra Levy : Meurtre à Washington

Véritable documentaire policier, cet épisode revient sur le meurtre de Chandra Levy survenu dans des circonstances étranges en 2011 à Washington. Des entrevues exclusives et un témoignage d’un ami d’un des principaux suspects aident à faire la lumière.

Ce soir à 20h sur la chaîne Investigation

Livre

Vers une éducation au service de la vie

L’auteur Marshall B. Rosenberg tente à travers le livre Vers une éducation au service de la vie de réfléchir à une nouvelle approche en éducation qui ferait de l’école un lieu profondément épanouissant et où chacun pourrait pleinement développer son potentiel.

Disponible depuis le 21 août