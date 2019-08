La Chine prépare un défilé militaire géant pour les 70 ans du régime

La Chine organisera le 1er octobre un immense défilé militaire à Pékin pour célébrer les 70 ans du régime communiste, une démonstration de force attendue au moment où plane la menace d’une intervention à Hong Kong pour mettre fin à plus de deux mois de contestation.

Cette année, « le défilé militaire sera plus grand que ceux des 50e et 60e anniversaires et de celui qui a marqué (les 70 ans de) la fin de la Seconde Guerre mondiale » en 2015, lorsque 12 000 soldats avaient défilé, a assuré jeudi le général Cai Zhijun, membre de l’état-major de l’armée chinoise.