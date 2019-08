La photo d’une influenceuse en maillot choque

Une influenceuse de New York a publié une photo sur Instagram qui lui a attiré les foudres de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux, en faisant référence à ses proches décédés.

Marissa Casey Grossman, 30 ans, qui apparaît en maillot de bain avec son mari sur l’île de Capri, rend hommage à ses proches décédés, tout en précisant pour ses abonnés la marque de son maillot de bain.

Une maladresse gênante, que plusieurs ont dénoncée sur Twitter notamment.

De nombreux adeptes de Marissa, qui est suivie par 178 000 abonnés, disent avoir été abasourdis par son message, rapporte le MailOnline.

«Vivre nos meilleures vies pour Meme, Michelle Blumenthal, Sam Allen, tante Sue, les grands-parents de Gabe, Lauren Marcus ... et tous ceux qui brillent chaque jour pour nous. [...] Nous faisons de notre mieux pour ne jamais rien tenir pour acquis et pour toujours être reconnaissants.»

Elle a ajouté: «Chaque jour compte. Et... parce qu’ils voudraient tous le savoir aussi : le maillot de bain est de @montce_swim.»

Même si plusieurs de ses abonnés ont aimé son message en disant qu’il était «mignon et beau», d’autres ont admis qu’il était malaisant.

Malaise

Dans un tweet qui a reçu près de 2 000 «j'aime», un utilisateur de réseau social a commenté avec dédain.

«Être influenceur, c'est se plaindre de la mort de vos proches dans la première phrase, puis s'assurer que tout le monde sait où vous avez acheté votre maillot de bain dans la phrase suivante.»

En réponse, un commentateur a déclaré: «Je hais sa publication, mais j'aime les gens comme ça : ça me fait sentir bien de ne pas être aussi vide.»

L’influenceuse a répliqué aux commentaires négatifs dans un bref message placé en «story» sur Instagram.

«Bien que j'apprécie votre préoccupation et vos commentaires au sujet de mes cinq meilleurs amis décédés, de ma grand-mère et de ma tante, je suis pas mal certaine qu’ils aimeraient tous savoir ce que je porte. Je sais que ça a l'air bizarre, mais ma grand-mère a été heureuse de voir ma créativité évoluer grâce à mes vêtements ainsi que mes amies Lauren, Michelle et Samantha. J'étais amie avec elles entre 5 et 25 ans.

Ce n'est pas parce que quelqu'un est décédé que nous devons focaliser sur la tristesse. Je suis convaincu qu'ils apprécieraient mon message.

Alors, s'il te plaît, réfléchis avant de parler de mes meilleurs amis qui sont tous décédés, du cancer, frappé par un camion poubelle, de tumeurs, du diabète et de nombreuses autres complications terribles.

Merci de réfléchir avant de poster et de commenter. Une de mes meilleures amies est décédée d'un anévrisme devant moi à l'âge de 13 ans - je ne pense pas que vous sachiez quoi que ce soit à propos d'elle ou de notre relation.

Assez, c'est assez. ARRÊTEZ DE M’INTIMIDER.»

Ce n'est pas la première fois que la vedette d’Instagram, qui travaille pour Goop, le blogue de Gwyneth Paltrowfait l’objet d’une controverse.

Plus tôt cet été, elle a été accusée d’avoir fait de ses fiançailles une véritable mise en scène.

Après une énorme réaction des médias sociaux, Marissa s'est mariée peu après avec son conjoint lors d'une cérémonie discrète à New York.