Alain Bouchard est l’homme de 5 milliards $ chez Couche-Tard. Le cofondateur du géant québécois des dépanneurs détient des actions de l’entreprise dont la valeur dépasse maintenant les 5000 millions $, a constaté Le Journal.

La plus récente circulaire de sollicitation envoyée aux actionnaires de Couche-Tard fait état de la fortune exceptionnelle des cofondateurs de Couche-Tard, dont celle d’Alain Bouchard.

Ce dernier détenait ainsi en date du 28 avril dernier plus de 64 millions d’actions de Couche-Tard en circulation. Alain Bouchard détient 57,7 millions d’actions de catégorie A (79,19 $) et plus de 7 millions d’actions de catégorie B (78,99 $) de Couche-Tard.

Alain Bouchard a cofondé le groupe Alimentation Couche-Tard en 1980 en ouvrant un magasin à Saint-Jérôme. Il a par la suite occupé les fonctions de PDG jusqu’en septembre 2014. Il est aujourd’hui président du CA de l’entreprise.

En date du 28 avril 2019, la valeur totale de ces actions détenues par M. Bouchard était de plus de 5,1 milliards $, peut-on lire dans les documents financiers de l’entreprise.

Il faut dire que depuis la fin avril, le titre de Couche-Tard a poursuivi son ascension à la Bourse. En date d’hier (fermeture des marchés), la valeur totale de ses actions s’élevait à plus de 5,3 milliards $.

Outre ce portefeuille d’actions, Alain Bouchard détient également un holding personnel milliardaire et une fondation qui vient en aide aux personnes avec handicaps intellectuels.

D’autres milliardaires

Alain Bouchard n’est pas le seul à détenir des actions de Couche-Tard dont la valeur dépasse le milliard $.

Les cofondateurs de Couche-Tard, composés de Jacques D’Amours, Richard Fortin et Réal Plourde, détiennent pour plus de 4,8 milliards de dollars d’actions de l’entreprise.

Des milliardaires chez Couche-Tard

Noms Valeur des actions détenues Alain Bouchard 5,1 milliards $ Jacques D’Amours 2,5 milliards $ Richard Fortin 1,35 milliard $ Réal Plourde 895,7 millions $

Source : Circulaire de sollicitation, Couche-Tard, en date du 28 avril 2019