L’importance de sauver la presse régionale

Lundi après-midi, je préparais un court texte sur l’histoire des Gaillards du cégep de Jonquière. Ces jeunes qui se sont montrés nus sur un stationnement du cégep lors d’une initiation dans l’équipe de football. Ils ont été suspendus pour un match d’une saison qui en compte sept.

Les propos des relationnistes du cégep étaient pontifiants et sirupeux.

Genre « belles valeurs » comme on entend à Occupation double. Du vide politiquement correct.

Je voulais savoir comment les gens du Saguenay avaient réagi à cette turpitude de jeunes. Pas question d’appeler au cégep, je connaissais déjà leur salade. Appeler l’association des bonnes mœurs sexuelles et sociales, je n’avais pas le numéro. Ils m’auraient parlé d’agression et d’exemple à donner aux hommes. Blancs de préférence.

J’ai donc appelé Denis Bouchard, le grand patron de la rédaction du Quotidien, à Chicoutimi. Parce que lui, c’est un pro. Un homme d’information. Une tête bien faite capable d’écouter et de flairer les tendances sans capoter.

Et il m’a raconté comment les gens réagissaient. Qu’on trouvait en général que le cégep avait grossièrement exagéré dans sa réaction. Posément, calmement. Ça m’a aidé à écrire plus juste.

ET SHAWI...

À cause des galas de boxe à Shawinigan, je me suis retrouvé souvent en Mauricie. Surtout que Simon Kean vient de Trois-Rivières.

Pour me préparer, je lisais quoi ?

Boxrec, The Ring Magazine, les communiqués de Valérie d’Eye of the Tiger Management ? Pantoute. Je lisais les textes de Steve Turcotte dans le Nouvelliste. D’ailleurs, vers qui me suis-je tourné pour connaître le pouls des amateurs et de la population ? Vers Steve, que je suis allé rencontrer dans la salle de rédaction de son journal.

Parce que c’est un pro. Compétent et honnête. Avec juste ce qu’il faut de sens régional pour faire sentir ce que le monde ordinaire pense d’un événement.

Après l’avoir lu et rencontré, j’étais en business pour aller plus loin dans mes recherches avant d’écrire.

Et ce point de vue vital sur les régions que j’ai recueilli avec Denis Bouchard, avec Steve Turcotte et avec des confrères des hebdos de Rimouski ou de l’Abitibi, qui va permettre à tous les médias centrés sur Montréal, quand ce n’est pas le Plateau, d’aller le chercher ?

Le secrétaire de la Chambre de commerce ? Le maire de la ville ? Le gros relationniste de la compagnie principale installée dans une région ?

Vous rêvez ou vous êtes naïfs ?

LE COURAGE D’INFORMER

Et ces exemples, c’est rien à côté de l’importance de tout le travail accompli dans les régions du Québec. C’est facile de travailler à Montréal. Tu plantes Marc Bergevin et c’est Paul Wilson le super relationniste qui t’appelle. De bonne humeur et prévenant.

Quand tu plantes le maire à Saguenay ou à Thetford Mines, c’est lui que tu rencontres le lendemain au dîner Kiwanis. C’est lui qui te dévisage et te fait suer à coups de menaces subtiles. Quand elles sont subtiles. Tu ne peux pas te cacher à Thetford Mines, à Matane ou à Granby. Faut que tu fasses l’épicerie dans le même IGA que les notables. Sont tous là.

Et c’est chaque jour qu’un journaliste professionnel doit décider s’il est courageux ou peureux. S’il choisit de téter les notables ou d’informer les citoyens sans trop de compromis.

Si les journaux régionaux disparaissent, qui va faire le travail ? Le greffier de la ville ?

UNE GRANDE ÉCOLE

J’ai commencé au Progrès-Dimanche. Comme Yvon Pedneault et Bertrand Raymond. Daniel Lamarre, le président du Cirque du Soleil a payé ses études en travaillant pour le Nouvelliste. Comme André Provencher et Reynald Brière, qui était son patron.

Je pourrais aligner une série de noms. Comme Denis Poissant ou Dany Doucet. Les médias régionaux ont permis à des dizaines de journalistes et de commentateurs d’apprendre le vrai métier. Le pif, le courage, l’éthique, le sens de la nouvelle et le désir profond d’informer les gens.

Pensez-vous que le Plateau se préoccupe d’Alma ou de Rouyn-Noranda ? On n’est même pas conscient que le printemps arrive un mois plus tard à Chicoutimi ou à Val-d’Or. La météo de Montréal qui sue n’intéresse pas le cultivateur qui voit ses plants geler à Dolbeau.

Les facultés de journalisme et de communication dans les universités donnent une bonne idée théorique de la profession. Mais parler de courage et de pif avant un examen au bac, pas sûr que ce soit la tasse de thé des intellos.

LE COURAGE DE TAXER

Je ne connais pas toutes les données de la presque faillite de Capitales Médias. Je ne sais pas non plus comment des groupes de presse pourraient reprendre ces quotidiens et assurer que les régions conserveraient un minimum vital d’informations pour leur population.

Personnellement, l’idée d’une presse subventionnée me rend mal à l’aise. Je veux avoir l’esprit libre quand je vois une photo éclatante de Justin Trudeau sur un écran.

Mais la commission qui planche présentement sur l’état catastrophique d’une importante part des médias québécois devra accoucher de recommandations permettant la survie de la presse régionale. Que ce soit au sein de Québecor ou autrement.

Il y a juste un point qui me semble évident. Il faut que les niaiseries débitées par Mélanie Joly sur l’impossibilité de taxer les grands groupes américains qui piratent le contenu des médias crédibles soient jetées aux orties. Qu’on taxe les revenus canadiens de Facebook, d’iTunes, de Spotify, de Google et d’Amazon. Comme on taxe mon abonnement au Journal de Montréal. Que ces millions servent à assurer la pérennité des médias québécois. Ça, c’est simple et clair.

On ne peut laisser les régions dans le noir. Surtout que, parole de biker qui a fait le Québec de long en large sur sa moto et qui a parlé aux gens, il y a deux Québec.

Le Québec des régions et ses six millions de francophones.

Et le Québec montréalais qui ne connaît pas l’autre... et qui parfois lui fait presque peur.