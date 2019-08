Marie-Claude Barrette s’ouvre sur la maladie de sa mère : «Ma mère a toujours été une femme très forte de caractère.»

Bien qu’elle se retrouve plus souvent dans le rôle de la personne interviewée, Marie-Claude Barrette a tout de même répondu à quelques questions dans la plus récente édition du magazine La Semaine, en kiosque le 29 août. Au cours de l’entrevue, elle s’ouvre, entre autres, sur le cancer de sa mère, de qui elle prend soin, et sur le 20e anniversaire de Deux filles le matin.



«Elle est encore assez forte pour avoir des traitements de chimio, mais je te dirais que c’est semaine après semaine que nous vivons cette maladie-là», a confié l’animatrice de Deux filles le matin.



Justement, consciente de l’incertitude qui peut planer à cause de la maladie, Marie-Claude avoue que sa petite famille et elle n’avaient pas prévu de vacances pour l’été. Or, à la demande de sa fille, Angela, ils ont réussi à coordonner les horaires de tous pour pouvoir partir deux semaines, en Europe.



«Nous avons réservé les billets quelques jours avant le départ, et j’ai avisé la famille qu’au moindre mal de ma mère, je resterais. C’était non-négociable. Aussi, ce n’était pas compliqué, à partir de notre destination, de prendre un vol direct vers Montréal en cas d’urgence», a déclaré celle qui partage sa vie avec Mario Dumont depuis plusieurs années.



Évidemment, Marie-Claude n’avait que de bons mots à propos de sa mère, Doris, qui «parle ouvertement de sa maladie».



«Je la trouve vraiment solide. Ma mère a toujours été une femme très forte de caractère. Ça ne change pas. Là, elle a appelé son cancer Antoine, et je te dirais qu’elle lui fait la vie dure, à Antoine», a-t-elle lancé.



Concernant ses projets télévisuels, l’animatrice a également évoqué que la série Où es-tu? sera de retour pour une seconde saison, et que le spécial de Noël de Deux filles le matin sera «un gros cadeau» pour les téléspectateurs. À suivre...



*Lisez tous les détails concernant les projets de Marie-Claude Barrette dans le magazine La Semaine en kiosque ce jeudi!*