Mike Clevinger poursuit sa domination

Le partant Mike Clevinger a une fois de plus été dominant au monticule, jeudi après-midi, menant les Indians de Cleveland à un gain de 2 à 0 contre les Tigers, à Detroit.

À ses 11 derniers départs, soit depuis le début du mois de juillet, Clevinger (10-2) a conservé un dossier de 9-0 et une moyenne de points mérités de 1,86.

Cette fois, le droitier à la longue tignasse n’a cédé que quatre coups sûrs aux Tigers et aucun but sur balles en huit manches de travail. Il a par ailleurs réussi 10 retraits au bâton.

Le releveur Brad Hand a complété le jeu blanc en retirant les «félins» dans l’ordre, en fin de neuvième, pour obtenir son 33e sauvetage de la saison.

À l’attaque, Francisco Lindor a produit le premier point de son équipe, en troisième manche, avec un circuit en solo. Il s’agissait de sa 25e longue balle de la saison. C’est tout ce dont Clevinger avait besoin pour ensuite se diriger vers la victoire.

Les Twins protègent leur avance

Cette victoire des Indians ne leur a toutefois pas permis de se rapprocher des Twins du Minnesota, qui se sont imposés 10 à 5 devant les White Sox, à Chicago. Installée en tête de la section Centrale de la Ligue américaine, la formation du Minnesota a toujours trois matchs et demi d’avance sur les Indians.

Nelson Cruz et C.J. Cron ont chacun produit trois points pour les Twins, jeudi. Cron a notamment claqué son 22e circuit de la saison. Pour sa part, Jake Cave a propulsé la balle de l’autre côté de la clôture deux fois pour les visiteurs.

Jose Berrios (11-7) a empoché la victoire après avoir alloué trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches, en plus de retirer huit frappeurs sur des prises. Randy Dobnak a obtenu le sauvetage.

Le revers a été porté à la fiche de Dylan Cease (3-7) qui a accordé huit points, dix coups sûrs et un but sur balles en deux manches.

Les Twins tenteront de prolonger leur série victorieuse à six vendredi, alors qu’ils entreprendront une série de quatre matchs contre les Tigers, à Detroit.