Passe-Partout contre Disney

Devant la menace Disney, dont le lancement de la plateforme numérique devrait bouleverser le milieu cet automne, Télé-Québec persiste et signe en investissant des millions de dollars en jeunesse. « On n’abdiquera pas », déclare sa présidente-directrice générale, Marie Collin.

On sent que l’arrivée de Disney, en novembre préoccupe la direction de Télé-Québec, qui dévoilait jeudi sa programmation 2019-2020. Le diffuseur public a raison de craindre le géant américain. Pour 8,99 $ par mois, ses abonnés pourront piger dans son vaste catalogue de titres familiaux, qui comprend non seulement des séries pour enfants, mais des films Pixar, Marvel, etc.