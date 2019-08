Pete Davidson sortirait avec Margaret Qualley

Pete Davidson aurait débuté une romance avec la star de Once Upon a Time in Hollywood Margaret Qualley, qui se trouve être la fille de Andie MacDowell.

La preuve que le comédien se serait bien remis de la rupture de ses fiançailles avec Ariana Grande, si on en croit la source interrogée par Us Weekly.

«Ils se voient depuis quelques mois et Margaret l’apprécie beaucoup», a déclaré la source au magazine.

Pete Davidson et sa nouvelle conquête prévoiraient d’ailleurs de rendre leur relation publique sur le tapis rouge du Festival du film de Venise. En effet, Margaret Qualley doit s’y rendre pour promouvoir Seberg, son nouveau film, cette semaine.