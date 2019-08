Photos souvenirs: Roy Dupuis

Ovila et Émilie

Photo coutoisie, Radio-Canada

Dans la série culte de Radio-Canada Les filles de Caleb, Roy Dupuis incarnait le rôle d’Ovila Pronovost, un mari trop souvent absent du domicile familial. Ce téléroman qui reflétait tout un pan de l’histoire rurale du Québec fut l’un des plus grands succès de la télévision québécoise. Le comédien et Marina Orsini qui jouait sa femme, la maîtresse d’école Émilie Bordeleau, furent grâce à ces rôles consacrés vedettes.

Lance et compte

Photo d'archives, Jean-Louis Boyer

À l’automne 1990, il y a près de 30 ans. Après avoir remporté un prix Gémeau et le MétroStar du meilleur acteur durant deux années d’affilée pour son rôle d’Ovila dans Les Filles de Caleb, le comédien de 27 ans se joignait à la prestigieuse équipe de Lance et Compte, série révolutionnaire pour l’époque, dans son style cinématographique. Il sera aussi des quatre saisons de Scoop.

Incontournable

Photo d'archives, Michel Gauthier

Roy Dupuis, sorti de l’école de théâtre à peine cinq ans plus tôt, défendait son premier grand rôle au grand écran, dans le drame Being at home with Claude de Jean Beaudin, sorti en 1992, celui d’un jeune prostitué coupable d’un meurtre passionnel. La justesse de son jeu puissant lui valut d’être reconnu l’un des grands acteurs du cinéma québécois.

Plus de 50 films

Photo d'archives Roy Dupuis en 1993. L’acteur caméléon devenait le bel homme-enfant Alex, un être destructeur aimant un peu trop sa sœur (Élise Guilbault), dans le drame psychologique Cap Tourmente de Michel Langlois qui raconte l’histoire de la famille O’Neil et ses relations amoureuses tordues. L’acteur chéri du grand public a joué dans près de 50 films en carrière et dans une vingtaine de séries télé.