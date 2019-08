Place à un important joueur

En compagnie de ses associés M. Gilles Lavallée et sa conjointe Sandra Allard, il a décidé de finalement devenir un acteur au Québec, après plusieurs demandes.

« Nous avons plus de 800 terrains ici à Granby. Nous allons fonctionner sous le même principe qu’en Floride, en offrant aux gens la possibilité d’acheter leur terrain », dit-il.

« Notre but est d’avoir 400 terrains en vente et autant pour les voyageurs. Les mêmes principes de qualité et d’excellence pour les services offerts seront aussi appliqués. »