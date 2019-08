Regarder vers l’avant

La victoire de 2 à 1 de l’Impact sur les Whitecaps de Vancouver, mercredi soir, n’a pas forcément été éloquente, même qu’elle a été ardue, mais ce n’est pas une mauvaise chose.

Après la rencontre, le gardien Evan Bush soulignait qu’à ce stade-ci de la saison, il était préférable de gagner à l’arraché que par un gros pointage et ses coéquipiers sont d’accord avec lui.

« C’est clair que ça n’a pas été parfait, mais on va retenir les trois points parce que c’était vraiment important », a soutenu Rudy Camacho.

« Ça fait du bien de souffrir pour gagner. C’est dans la souffrance que l’on reste soudés pour aborder les matchs qui arrivent. »

Vers l’avant

Après la rencontre à Toronto, samedi dernier, l’entraîneur-chef Wilmer Cabrera avait déploré la tendance de son équipe à jouer trop souvent vers l’arrière, à trop souvent remettre le ballon à Bush.

La tendance a été beaucoup moins lourde contre les Whitecaps, de sorte qu’on a même arrêté de compter les passes vers le gardien au cours de la première demie tant il était évident qu’il y en aurait moins.

« J’ai discuté avec Evan et je lui ai dit que j’allais essayer de lui enlever des responsabilités, a rappelé Cabrera mercredi soir. On ne peut pas demander à notre gardien d’être aussi notre fabricant de jeu. »

« Là, par moment, on a un peu zappé Evan même si parfois c’est le jeu de repasser par lui. On voulait jouer un peu plus direct », a de son côté analysé Camacho jeudi matin.

Habitude

Pour l’arrière français, l’équipe doit rapidement se débarrasser de ce mauvais pli qui est apparu au cours de la saison et qui n’est sans doute pas étranger à l’absence prolongée de Nacho Piatti, principal créateur offensif.

« C’est dans les têtes qu’il faut vite s’adapter, on n’a plus trop le temps, insiste Camacho. Il faut penser à jouer directement vers l’avant et ne pas choisir la facilité de jouer tout le temps vers Evan quand on est en difficulté. »

Il précise toutefois que c’est l’ensemble de l’équipe qui doit y adhérer pour que ça fonctionne.

« Ça demande du mouvement devant nous aussi. Il faut que les gens qui sont devant nous bougent pour nous offrir des solutions. »

Plus facile

Cette envie de jouer plus vers l’avant n’est pas pour déplaire à Maximiliano Urruti, qui a marqué un but et en a provoqué un autre justement parce qu’il se retrouvait profondément dans le territoire adverse.

« Quand l’équipe reste plus compacte, c’est plus facile de presser sur le porteur du ballon quand les défenseurs restent près du centre du terrain. »

L’Argentin de 28 ans s’est par ailleurs dit à l’aise dans toutes les configurations que proposera Cabrera même si celle de mercredi lui a particulièrement plu.

« Dans un 4-4-2, Bojan est plus haut et je joue un peu plus derrière. Peu importe ce que choisit l’entraîneur, je me sens à l’aise. »

► Selon la station de radio TSN 690, la saison du défenseur central Victor Cabrera, blessé au coude, serait terminée.