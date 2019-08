Un record de 22 épreuves l’an prochain

Un total record de 22 escales, un premier Grand Prix au Vietnam et un retour aux Pays-Bas : la F1 va souligner ses 70 ans d’existence avec fracas l’an prochain.

Tels sont les faits saillants du calendrier provisoire de la saison 2020 qui a été diffusé jeudi par les autorités de la F1.

La saison s’amorcera, comme c’est la coutume, en Australie le 15 mars et se terminera un peu plus de huit mois plus tard à Abu Dhabi.

Le Grand Prix du Canada, lui, a été décalé d’une semaine et aura lieu le 14 juin. Pour la première fois depuis 2011, il ne sera pas précédé du Grand Prix de Monaco et, par ailleurs, il se tiendra le même week-end que la Classique des 24 Heures du Mans.

« On m’a avisé de cette nouvelle date il y a quelques semaines déjà et ça me convient, a dit François Dumontier, le promoteur de la course montréalaise. Ce n’est pas la première fois que notre course est en conflit avec les 24 Heures du Mans et je peux vivre avec cette décision. »

Sursis pour l’Espagne et le Mexique

De ce calendrier, on retient que le Grand Prix d’Allemagne a disparu (un non-sens), que l’Espagne obtient un sursis d’un an, que l’étape du Mexique, elle aussi précaire, a été sauvée quoiqu’elle soit connue sous une nouvelle appellation (le Grand Prix de Mexico City) et enfin que le contrat avec l’Italie n’a pas encore été signé.

En sept occasions, le grand cirque F1 est confronté à des épreuves « back to back », soit un enchaînement de deux courses en une semaine, dont Bakou et Montréal en juin.