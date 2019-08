Une autre chicane entre Les Colocs et le frère de Dédé Fortin

Ça brasse dans la cabane pour Les Colocs. Il y a quelques mois, Réal Fortin, le frère du défunt chanteur du groupe, André « Dédé » Fortin, a déposé une nouvelle poursuite pour empêcher les musiciens restants de donner des concerts sous le nom des Colocs.

Le guitariste Mike Sawatzky et ses comparses demandent maintenant au public de les aider à payer leurs frais d’avocats, qu’ils évaluent à 50 000 $. « On est épuisés, dit-il au Journal. On est des musiciens, on n’est pas riches. C’est pour ça qu’on a lancé une campagne de sociofinancement. »

Dans les faits, cette saga entre les membres restants des Colocs et Réal Fortin dure depuis environ 15 ans, selon les dires de Sawatzky. La chicane a pris une nouvelle ampleur en 2011 lorsque le frère de Dédé a légalement enregistré la marque de commerce des Colocs, lui donnant ainsi les droits d’utiliser le nom du groupe.

Seul membre fondateur encore vivant, Mike Sawatzky s’était alors opposé à cette démarche de Fortin. « Il s’était mis à prendre le contrôle des Colocs, avance le guitariste. Mais il n’avait aucune expérience là-dedans ! Quand on a commencé à comprendre le chemin qu’il voulait prendre, on a dit non et on a contesté. »

Entente non respectée ?

Depuis ce temps, les deux parties se sont régulièrement envoyé des mises en demeure, et ce, même si une entente avait été signée pour permettre à Sawatzky d’utiliser le nom Les Colocs, sous certaines conditions. En mars dernier, Réal Fortin a déposé une poursuite contre Sawatzky, lui reprochant de ne pas avoir respecté les termes de l’entente. « Il espère nous enlever une fois pour toutes le droit de jouer sous le nom des Colocs », dit Sawatzky.

Le musicien n’a toutefois pas l’intention d’abdiquer. « Même si ça nous a déjà coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars, c’est important pour nous de continuer à nous battre. On veut que l’histoire et l’héritage de Dédé restent propres. On le fait pour les fans. »